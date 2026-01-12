Fattori: "Comuzzo era stato messo fuori perché aveva rifiutato l'Arabia. Pongracic fa danni"

Sauro Fattori, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, di cui è opinionista, per commentare il pareggio per 1-1 contro il Milan: "La continuità è importante. Con una vittoria stavi meglio certo, ma due punti con Lazio e Milan vanno bene, non facciamo voli pindarici. Certo levando gli ultimi 5 minuti delle due gare stavi meglio. Ma sono fiducioso perché le prestazioni sono migliorate. Il cambio, con l'invenzione di Parisi a destra, ha dato un equilibrio, come Gudmundsson largo a sinistra che a mio avviso non fa danni. Bravo Comuzzo sul gol che è andato su, poi bravo Gud a mettergli il pallone dall'angolo. Certo se Pulisic avesse sbagliato meno eravamo a dire altro... Ma il pareggio è giusto anche perché nella ripresa il Milan pressione te l'ha messa".

Comuzzo è una bella storia?

"La storia era brutta prima... Era stato messo fuori perché aveva detto no all'Arabia, i problemi arrivano dall'esterno. Pongracic invece fa danni a mio avviso".

Sul gol le responsabilità sono anche di chi perde palla.

"È vero che Fagioli ha perso palla sul gol, ma c'era tutta la difesa a poter intervenire. Anche Mc Tominay ha perso palla. Ci sta di perdere un pallone insomma anche perché il Milan ti è venuto in pressione, ma avevamo quattro difensori schierati, come può essere colpa di Fagioli? Tanto dietro non lavoriamo di reparto e i gol li subisci. Se Dodo fa il passo, Nkunku andava fuorigioco".