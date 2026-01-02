Voci d'addio per Mandragora, Fattori a RFV: "Perché mandano via il migliore?"

L'ex attaccante della Fiorentina, Sauro Fattori, intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola ha parlato della situazione della squadra viola, con molte voci che riguardano i possibili movimenti in entrata ed anche in uscita per i giocatori di Paolo Vanoli.

A partire da Rolando Mandragora, al centro di alcuni rumor riguardanti una sua possibile partenza: "Dal mio punto di vista va mandato via... (scherza, ndr). Secondo me bisogna puntare su Ndour e Sohm. Dicono che Mandragora giochi solo quando fa gol. Infatti è bene che comandi chi non capisce nulla di calcio... (ride, ndr). Perché stanno cercando di cederlo? Perché noi si vuole mandare via il migliore, probabilmente perché è l'unico che vogliano gli altri. Io fossi Mandragora andrei via davvero".

Il nome di Mandragora in particolare è stato accostato a squadre come Genoa e Torino ed in merito Fattori spiega: "Sì però ho letto anche dell'Atalanta e del Marsiglia. Noi siamo un po' a denigrare. Quando sento dire 'se Mandragora è il migliore'... Eh, intanto però ammettono che è il migliore".