Sauro Fattori bacchetta la Fiorentina su Kean: "Sbagliato permettere tutto l'anno scorso"

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, era assente dall'allenamento odierno per motivi familiari, un'assenza comunque concordata con la società viola. Nei prossimi giorni il centravanti farà il suo rientro al Viola Park per lavorare con il resto del gruppo agli ordini di Paolo Vanoli.

La sua mancanza comunque ha fatto discutere nei dintorni di Firenze. L'ex attaccante Sauro Fattori, intervenuto a "Extra Viola", trasmissione in onda su Radio FirenzeViola e Rtv38, ha detto la sua in merito facendo notare che qualcosa nella gestione di Kean non ha funzionato come avrebbe dovuto.

Queste le sue parole: "A me è bastata la partita col Sassuolo per capire che tipo è Kean. Io non speculo sull'assenza di questi giorni, non è giusto farlo, parlo solo del momento che sta vivendo e di quello che mi riferiscono. Che non sia una persona regolarissima nell'impegno e i comportamenti si sapeva, l'anno scorso era tutto permesso perché le cose andavano bene, ma è stato sbagliato fare così. Una società forte avrebbe avuto un comportamento diverso con lui. Perché nello spogliatoio devono essere tutti uguali. Poi l'errore è stato anche credere che lui potesse far vincere le partite da solo, non era così nemmeno prima: lui è uno che ti aiuta a vincere, ma c'è la squadra dietro".