TMW Radio Fattori: "Fiorentina inguardabile, ma Pioli che partite vede?"

L'ex calciatore e tecnico Sauro Fattori ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter-Fiorentina, servono segnali forti da entrambe le parti:

"Il problema è uno: la Fiorentina non è una squadra disperata, ma non si è capito bene in che situazione è. Ha pensato di arrivare in alto, oggi è in un momento di torpore, ma prima o poi ci si sveglierà. Ed è un problema, perchè stasera potrebbero non giocare al livello che serve".

Non è troppo prendere tre punte?

"Piccoli lo hanno preso perchè pensavano di perdere Kean, hanno preso Dzeko che doveva fare la chioccia a Kean. Davanti ci sono diversi giocatori che possono giocare a due, ma mi lascia perplesso un fatto: il pubblico contesta perchè si gioca in maniera inguardabile, sembriamo l'armata Brancaleone, ma Pioli continua a uscire che si gioca meglio degli altri. Ma che partite vede lui?".

Dovesse perdere con l'Inter, non si tocca ancora Pioli?

"L'errore è a monte. Palladino è il tecnico che negli ultimi anni aveva fatto più punti ed è stato mandato via perchè antipatico a Pradè".