Atalanta, De Roon: "Delle difficoltà all'inizio, ma piano piano stiamo tornando quelli veri"

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga.

Sarebbe importante vincere e con tanti gol.

"Il primo obiettivo è vincere, poi se riusciamo con tanti gol sarebbe bello. Sarà dura, la squadra avversaria va forte. Soprattutto in casa vogliamo vincere e non dobbiamo sottovalutare lo Slavia Praga".

State ritrovando la strada?

"E' giusto: all'inizio con nuovo allenatore, nuovi giocatori e qualche infortunio abbiamo trovato qualche difficoltà. Piano piano stiamo tornando la vera Atalanta, un peccato per qualche risultato".

Ti stai abituando a questo ruolo di leader anche se non sempre in campo?

"Devo abituarmi un pochino, voglio sempre giocare. Abbiamo tanti giocatori e ogni tanto il riposo ci sta, ma finché riesco voglio giocarle tutte".