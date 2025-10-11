Ora Ferguson ci riprova, La Repubblica (ed. Roma): "Vuole convincere Gasperini"
Evan Ferguson vuole riprendersi la Roma. L'attaccante irlandese, prima della gara contro il Portogallo, ha parlato delle sue condizioni sottolineando come si senta pronto per la Nazionale ma soprattutto anche per il suo club. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Ora Ferguson ci riprova vuole convincere Gasp".
