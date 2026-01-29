Finalmente il Bologna trova il vantaggio: segna Rowe, Maccabi Tel Aviv sotto 1-0 al 35'
Il Bologna va meritatamente in vantaggio al 35' grazie all'opportunismo di Jonathan Rowe. Tiro dal limite molto leggibile di Moro, ma Melika respinge corto e così l'ex OM può depositare il pallone in rete in modo facile e siglare l'1-0. Il Maccabi Tel Aviv è sotto nel punteggio.
