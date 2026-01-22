Il Bologna la riprende al 72': magia di Rowe, Celtic raggiunto sul 2-2
Il Bologna pareggia al 72' con una perla di Jonathan Rowe. L'esterno sugli sviluppi di un corner raccoglie il pallone al limite, se la sposta dopo una finta sul mancino e scaraventa alle spalle di Schmeichel: è 2-2 contro il Celtic.
