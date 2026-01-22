Bologna, Rowe: "Il mister ci chiede di esprimerci al meglio. Gol? Volevo provare da fuori"
Dopo il pari ottenuto in rimonta nella sfida contro il Celtic, ai microfoni di Sky, è intervenuto Jonathan Rowe per commentare il match: "Quando sono rimasti in dieci, si sono rintanati dietro e dovevamo attaccare con più insistenza. Volevo provare a tirare da fuori e sono contento che sia entrata. Il mister ci ha detto di esprimerci al meglio, giocando con fiducia. Fondamentale ora prendere le cose positive di questa partita, correggendo gli errori".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
