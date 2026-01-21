Fiorentina, addio a Edin Dzeko: a ore le visite con lo Schalke, tutti i dettagli
La Fiorentina pochi minuti fa ha ufficializzato l'ingaggio di Giovanni Fabbian dal Bologna, club che ha ricevuto un altro centrocampista come Simon Sohm che oggi ha svolto la rifinitura pre Celtic agli ordini di Vincenzo Italiano.
I movimenti in casa Fiorentina però non finiscono qua, tanto in entrata quanto in uscita: nelle ultime ore Edin Dzeko ha dato il proprio via libera finale al trasferimento allo Schalke 04, con gli accordi per l'addio a titolo definitivo che erano arrivati già nella serata di ieri. Il bosniaco è atteso nelle prossime ore in Germania per sostenere le visite mediche col suo nuovo club, con il quale firmerà un contratto di 6 mesi con ricchi premi in caso di promozione in Bundesliga al termine della stagione.
