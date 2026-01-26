TMW Fiorentina, Catherine e Joseph Commisso: "Continueremo il percorso con Ferrari e Stephan"

In occasione della Messa in suffragio di Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, hanno preso la parola anche Catherine, ex moglie, che ha parlato così in Duomo: "Nella sua vita ha fatto così tante cose che riuscire a portare avanti senza di lui tutte le sue attività sarà uno sforzo molto grande, ma io e la mia famiglia e le persone che sono a noi vicine, continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore. Ho tanti ricordi qui a Firenze, tutti con Rocco e li voglio tenere stretti, ben impressi nella mia memoria e nel mio cuore. Ma sono contenta che tutti voi lo abbiate conosciuto esattamente com’era e per come si faceva chiamare… Semplicemente: Rocco. Grazie a tutti per essere qui con noi a ricordarlo. Non lo dimenticheremo mai".

Molto toccante anche il ricordo del figlio Joseph: "Avrebbe voluto salutare Firenze, la città che lo ha accolto, abbracciato e ricambiato con amore. Questa sera lo facciamo noi e gli facciamo anche una promessa: porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. E voglio che lo sappiate: sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina, con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi. La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan, e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per questo club, continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore".

Infine conclude: "Grazie, Firenze, per l’amore che avete dimostrato alla nostra famiglia. Il vostro amore per mio padre è il più grande onore di tutti. Vi voglio bene. Questa sera preghiamo per Rocco B. Commisso, e la mia famiglia terrà Firenze nelle proprie preghiere. Babbo… grazie. Ti voglio bene. Per sempre. Forza Viola".