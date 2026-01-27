Firenze e la Fiorentina salutano un'ultima volta Commisso. La famiglia: "Continueremo qui"

Quello appena concluso è stato il giorno in cui Firenze ha salutato per l'ultima volta Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina che è scomparso nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. Al Duomo si è infatti tenuta la Messa in suo suffragio, alla quale hanno partecipato, oltre a molti ex calciatori e allenatori che avevano avuto a che fare con lui in passato, tutto il club viola, i giocatori e diverse delegazioni di società di Serie A. Presenti pure il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e l'ad della Serie A Luigi De Siervo.

Sono stati davvero in tanti a ricordarlo, ma tra i personaggi più significativi ovviamente c'è l'ex moglie Catherine, che ci ha tenuto a precisare: "Nella sua vita ha fatto così tante cose che riuscire a portare avanti senza di lui tutte le sue attività sarà uno sforzo molto grande, ma io e la mia famiglia e le persone che sono a noi vicine, continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore". Concetto ribadito anche dal figlio Joseph: "Sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina, con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi. La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan, e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per questo club, continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore".

Da menzionare pure le parole di Pietro Comuzzo, difensore dei viola che ha descritto alla perfezione la persona che era Commisso: "Era una persona splendida, squisita. Io personalmente ho subito un lutto abbastanza importante in famiglia (la madre, ndr) e lui fu il primo che mi stette vicino, che mi venne a chiedere come stavo… Mi porto dietro questo ricordo, lo associo a un secondo padre".