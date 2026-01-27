“Continueremo il sogno di Rocco”. Il Corriere Fiorentino e le parole della famiglia Commisso

Firenze ha salutato ieri, per l’ultima volta, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 all’età di 76 anni.

Nella meravigliosa cornice del Duomo della città, alla presenza della moglie Catherine, del figlio Joseph - i quali hanno ribadito che hanno intenzione di portare avanti il loro impegno con la viola - e di tutta la sua famiglia, si è tenuta ieri una messa in suffragio dell’imprenditore statunitense. Presente, ovviamente, tutta la Fiorentina, dal dg Ferrari, al ds Goretti, passando per il tecnico Paolo Vanoli e tutte le squadre viola. A ricrearlo è stato Pietro Comuzzo, che ha margine ha detto: “Lui era come un padre, mi è stato vicino in un momento in cui subì un lutto importante (la madre, ndr). Era una persona splendida, squisita”.

Tanti delegati dei vari club di Serie A, oltre che all’amministratore delegato Luigi De Siervo e al Presidente Gabriele Gravina. Presente anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Sindaca di Firenze Sara Funaro e tanti esponenti del comune del capoluogo toscano.