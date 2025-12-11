Fiorentina, parla Commisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"

"Siamo tutti responsabili e tutti devono sentirsi responsabili" Questo è il messaggio di Rocco Commisso lanciato all’edizione odierna de La Nazione. Il presidente della Fiorentina ha parlato del momento dei viole in un’intervista al quotidiano sottolineando come esumo può permettersi una retrocessione dei viola nonostante l’ultimo posto in classifica

"MI manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di no poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà - spiega - ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo". Il numero uno della società ha poi, ancora una volta, chiarito la situazione a livello societario sottolineando come queste voci portino anche a destabilizzare l’ambiente mentre in questo momento ci vorrebbe compattezza. Tornando al campo, Commisso ha commentato anche il lavoro di Paolo Vanoli:

"Ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile di questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per Veire a Firenze, accettandone uno solo fino a giugno. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione: ha tutto il mio supporto e dovremmo essere tutti dalla sua parte".