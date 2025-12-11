Fiorentina, Commisso: "Chiediamo scusa ai tifosi per la sconfitta di Reggio Emilia"

Il momento è chiaramente delicato. La Fiorentina, sempre più ultima in classifica, rischia tantissimo. Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Nazione, il presidente dei viola Rocco Commisso ha parlato dell'ultima sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo con un esodo di sostenitori da Firenze a riempire il settore ospiti del Mapei Stadium:

"Dobbiamo solo chiedere scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia - ha esordito il numero uno -. Avevamo chiesto ai tifosi di seguirci in massa, anche in trasferta. Si sono presentati in quattromila, riempiendo di fatto lo stadio. Chilometri, sacrifici, passione pura. E noi non abbiamo risposto come dovevamo. Una situazione che mi ha rattristato tantissimo: i nostri tifosi hanno capito benissimo il momento, hanno scelto di mettere da parte i malumori più profondi per sostenerci e aiutare la squadra a risollevarsi in classifica.

Non parlo di chi ha minacciato i nostri giocatori: certi soggetti non possono definirsi tifosi e come club ci siamo subito attivati con le autorità per perseguire chi si macchia di questi atti vergognosi e indegni".