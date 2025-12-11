Fiorentina, Commisso sull'esonero di Pioli: "Qualcosa non ha funzionato. E su Pradè..."

Momento non facile in casa Fiorentina. Il presidente viola Rocco Commisso ha parlato all'edizione odierna de La Nazione del cambio in panchina di Stefano Pioli: "Eravamo partiti con tutti i presupposti per poter migliorare quanto ottenuto la scorsa stagione. Un mercato importante, nelle cifre. E’ stato un investimento importante e, come sempre, abbiamo valutato ogni decisione con attenzione.

Eppure le scelte suggerite non lasciavano presagire che saremmo stati ora in questa condizione. Lo abbiamo cercato e lui voleva tornare a Firenze dopo l’esperienza in Arabia e con la volontà di intraprendere un percorso lungo in una città che gli è rimasta nel cuore. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e i risultati non sono arrivati".

Un passaggio anche sulle dimissioni di Daniele Pradé: "E’ stata una decisione di Daniele. E’ stato un punto di riferimento fidato e leale fin dal mio primo giorno a Firenze. Siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato alla Fiorentina, e lui e la sua famiglia avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Così insieme ad Alessandro abbiamo dovuto affrontare anche questa situazione e abbiamo scelto Goretti. Una promozione interna dettata dal merito e dalla sua esperienza nel mondo del calcio: prima come giocatore, poi come direttore sportivo".