Fiorentina-Como come un remake. Viola in vantaggio, i lariani la ribaltano e vanno ai quarti

Il Como batte in rimonta la Fiorentina e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli il prossimo 10 febbraio. Come in campionato, dopo un promo tempo equilibrato, dove al gol di Piccoli risponde il primo centro in Italia di Sergi Roberto, nella ripresa la squadra di Fabregas prende in mano il pallino della partita, fa valere la propria qualità e trova le reti con Nico Paz e Alvaro Morata.

Il primo tempo

Al Franchi la partita si sblocca già dopo 7 minuti con una combinazione bellissima tra Fabbian e Piccoli. L’ex Bologna crossa con forza al centro dove il centravanti calcia di prima intenzione forte e preciso, mandando completamente fuori giri Butez. Al 13’ viola vicinissimi al raddoppio. Il Como getta al vento un corner, ne segue un contropiede portato da Balbo che serve Fazzini. L’ex Empoli riceve sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro velenoso che costringe l’estremo difensore francese a distendersi e a deviare la sfera sul fondo. Al 20’ il Como trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo in cui Comuzzo si fa scavalcare e Douvikas anticipa di testa Ndour. La palla sbatte sul palo interno alla sinistra di Christensen, torna in area e dalla mischia che ne segue Sergi Roberto si dimostra il più vispo avventandosi sulla sfera e siglando la prima rete con la maglia dei lariani. Il greco dei lariani, tuttavia, è costretto al cambio intorno alla mezz’ora di gioco per una botta.

Il secondo tempo

Nella ripresa cala leggermente l’intensità dei padroni di casa ed emerge la qualità della formazione di Fabregas che trova la rete del vantaggio dopo un’ora di gioco. Il cross di Van Der Brempt finisce sui piedi di Fortini, che spazza debolente sui piedi di Nico Paz. Il numero 10 argentino lascia partire il suo micidiale sinistro di prima intenzione che passa sotto la pancia di Christensen e si deposita in rete. La Fiorentina accusa la rete, che quasi smette di giocare. L’unica azione pericolosa dei viola si ha intorno al 64’ con un contropiede che Piccoli non riesce a concretizzare, allungandosi la palla sul più bello. Nell’occasione il centravanti viola si fa anche male, un bel problema, vista anche l’assenza di Kean, in vista della gara contro il Napoli di sabato. Nel finale c'è gloria anche per Alvaro Morata, che mette il punto esclamativo sulla qualificazione.