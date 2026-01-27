TMW Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara

Confermato, la pazza idea si realizzerà: il Pescara si appresta a perfezionare il romantico ritorno in biancazzurro di Lorenzo Insigne. Quello che sembrava soltanto un sogno di fine mercato si sta trasformando in una splendida realtà per il Delfino d'Abruzzo.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha trovato l'accordo con Insigne e il trasferimento si appresta ad essere adesso formalizzato e concluso. L'ex capitano del Napoli, svincolato dopo l'esperienza a Toronto e accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane, firmerà un contratto di 6 mesi con opzione e ripartirà dunque nel suo percorso dal campionato di Serie B.

Per Insigne si era parlato di altre possibilità per un ritorno in Italia, tra la Lazio dovrebbe avrebbe ritrovato Sarri e il suo Napoli, la squadra in cui è cresciuto e si è affermato. Soprattutto la prima ipotesi, per diverse settimane, appariva come la più probabile per il fantasista classe '91 ma è stato lo stesso Sarri a dire no e a far presente pubblicamente che le priorità dei biancocelesti fossero altre. Un'altra voce lo collegava a un possibile trasferimento nel Parma, una pista che però non si è mai scaldata per davvero. Il suo futuro sarà quindi in Serie B, in una piazza che conosce bene come quella di Pescara.