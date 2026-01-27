Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"

Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 16:56Calcio femminile
Claudia Marrone

"È il derby di Roma: noi arriviamo a questa sfida dopo una buona prestazione in casa della Lazio, nella gara di andata, e ci approcciamo al match cercando di portarlo a casa con le nostre armi, facendo il nostro gioco, consapevoli che sarà comunque una battaglia, perché la Lazio è in un buon momento. Non ci aspettiamo una partita facile, ma giocando come sappiamo, avremo buone opportunità": come si legge sui canali ufficiali del club, queste le parole del tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini, che ha parlato alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, contro la Lazio.

Il match avrà inizio domani alle ore 18:00 al 'Tre Fontane', in assoluta parità. Si parte infatti dallo 0-0 dell'andata: "La sfida di Formello non ci ha dato indicazioni diverse rispetto a quanto visto in campionato e Women’s Cup: quella di Grassadonia una squadra tosta, fisica, quadrata, caratterizzata da grande agonismo e noi da quel punto di vista non dovremmo essere da meno. Bisognerà mettere in campo personalità, coraggio, tecnica e idee, che sono quelle che contraddistinguono questa squadra".

Nota conclusiva, il fatto che le giallorosse abbiano il 'favore' del pubblico amico: "Come sempre, quando siamo in casa, c’è un entusiasmo travolgente. I nostri tifosi adorano le nostre ragazze che stanno dando tutto, sempre, in ogni partita. L’aiuto dei nostri tifosi può rendere questa sfida più agevole per noi, ma sarà comunque una battaglia".

Articoli correlati
Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara... Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il... Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"... Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Altre notizie Calcio femminile
Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir UfficialeFiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio,... Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa... Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla... Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie... Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto... UfficialeColpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
Rodman nella storia: è la prima High Impact Player Rule. Sarà la più pagata al mondo... Rodman nella storia: è la prima High Impact Player Rule. Sarà la più pagata al mondo
Serie A Women: goleade per Lazio, Milan e Juve, Roma di misura Serie A Women: goleade per Lazio, Milan e Juve, Roma di misura
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
3 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio
5 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara
Immagine top news n.1 Fiorentina, Giuseppe Commisso nuovo presidente. Prende il posto di suo padre Rocco
Immagine top news n.2 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Immagine top news n.3 Conte: "Se iniziasse oggi il campionato, tutti metterebbero il Napoli fra l'8° e il 10° posto"
Immagine top news n.4 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto
Immagine top news n.6 Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli
Immagine top news n.7 Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, Giuseppe Commisso? Ora dalle parole ai fatti"
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, che velocità Ouattara. Napoli, Essugo interessante"
Immagine news Altre Notizie n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Rossi show con il Genoa: ha una media punti da Conference e il quinto miglior attacco
Immagine news Serie A n.2 Collovati: "Parole di Conte esagerate, manda un messaggio sbagliato alla squadra"
Immagine news Serie A n.3 Scarpa d'Oro, Lautaro entra nella top-20. In testa ci sono Kane e Mbappé, poi Haaland
Immagine news Serie A n.4 Como, colpo per il futuro: vicino l'azzurrino Alessio Barella dall'Empoli Primavera
Immagine news Serie A n.5 Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara
Immagine news Serie A n.6 Ankeye dà l'addio alla Virtus Entella, torna al Genoa e riparte. Fino a giugno è a Cipro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Cragno a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Bozhanaj: "Ho sentito subito fiducia. Subito in campo? Deciderà il mister"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, giudice sportivo: otto squalificati tra i giocatori. Fermato mister Dionigi (Reggiana)
Immagine news Serie B n.4 Il Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la prima offerta
Immagine news Serie B n.5 Flachi: "I giocatori di nome vengono alla Samp a svernare. Sono tre anni che si ripete"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Banzato: "Il mio modello è l'Udinese. Serie A? Prima servono le basi solide"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, forte interesse del Pontedera per Leo: ore calde per il difensore svizzero
Immagine news Serie C n.2 Napolitano, Battimelli e Perri: ecco il tris di innesti annunciato dal Trapani
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: 23 squalificati. Esordio con due turni di stop per mister Di Napoli
Immagine news Serie C n.4 Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, colpo argentino per la difesa: arriva Capomaggio dal Pineto
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 24ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?