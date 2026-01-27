Latina-Renate, Gennaro Volpe carica l'ambiente: "Servirà un Francioni pieno"

Gennaro Volpe, tecnico del Latina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Regionale di Trenitalia con il Renate:

“Si prepara curando ogni dettaglio, ma senza stravolgere nulla. Abbiamo avuto pochi giorni ma abbiamo lavorato con intensità , cercando di mantenere equilibrio e lucidità. È una gara importante, lo sappiamo, sarà fondamentale avere un approccio giusto, sia dal punto di vista fisico che mentale.

A parte Porro, che sappiamo non sarà disponibile, il resto del gruppo sta bene. Qualcuno ha gestito dei piccoli acciacchi dovuti alla partita di sabato , ma nulla di preoccupante. Valuteremo fino all’ultimo, ma l’atteggiamento di tutti è quello giusto e chi scenderà in campo darà il massimo.

Ci aspettiamo un Renate organizzato, compatto e molto competitivo. È una squadra che sta attraversando un buon momento e che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. Servirà una prestazione di grande attenzione, intensità e sacrificio, perché partite così si giocano anche sui dettagli.

Giocare in casa deve essere un valore aggiunto, soprattutto per il supporto della nostra gente . Il risultato dell’andata non cambia il nostro modo di interpretare la gara: vogliamo essere propositivi, equilibrati e concreti, sapendo che sarà una partita da affrontare con grande intelligenza.

Spero che il Francioni possa riempirsi sempre di più ogni volta che giochiamo in casa . Il sostegno del pubblico può fare la differenza in partite come queste. Noi daremo tutto in campo, con orgoglio e determinazione, e sentire il calore dei nostri tifosi sarebbe una spinta fondamentale.”