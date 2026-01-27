Live TMW Fiorentina, Ndour: "Capita troppo spesso che stacchiamo la spina. Dobbiamo lavorare"

La Fiorentina saluta la Coppa Italia dopo il ko interno per 1-3 subito dal Como. Al termine della gara parla in conferenza stampa il centrocampista dei viola Cher Ndour. Segui con noi la diretta testuale.

La sensazione è che la partita sia durata fino al gol del pari

"Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo e non abbiamo concesso molto al Como. Nel secondo tempo siamo rientrati molli contro una squadra forte e il 2-1 ci ha tagliato le gambe. Ci è mancata la reazione delle altre partite".

C'è la consapevolezza di essere sempre sul pezzo?

"Sappiamo di essere in una posizione delicata. Stiamo facendo piccoli errori che paghiamo caro. Il mister ci dice sempre di stare in partita per tutti i 90' ma capita spesso che stacchiamo la spina. Credo sia una questione di testa, non fisica. Ci dobbiamo lavorare".