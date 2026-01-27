Ufficiale Pergolettese, fatta per Tomi Petrovic. Il croato arriva in prestito dalla Juve Stabia

L’U.S.PERGOLETTESE è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni calcistiche dell’attaccante croato TOMI PETROVIC.

PETROVIC è un centravanti di piede destro alto 1,93 metri, dotato di grande struttura fisica.

E’ nato a Tolosa in Francia l’11/03/1999, ma è di nazionalità croata dove è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Sesvete e della prestigiosa Dinamo Zagabria. Da giovanissimo ha spiccato il volo verso l’Austria dove ha esordito tra i grandi a soli 16 anni con il Deutschlandsberger SC, proseguendo poi con GAK 1902, Rapid Kapfenberg e SV Kapfenberg con cui ha militato in 2. Liga. Il suo approdo in Italia avviene invece con la Virtus Entella, prima nella formazione Under 19 e poi in Prima Squadra. Seguono le esperienze in Serie C con Rimini, Pro Vercelli, Lucchese, Lecco, Pordenone, Pontedera, SPAL e Trento per infine passare alla Juve Stabia in Serie B. In questi primi mesi ha indossato la maglia del Treviso in serie D.

Nel corso della sua carriera Petrovic ha collezionato 17 presenze in Serie B (1 gol), 6 presenze in Coppa Italia (2 reti), 174 gare in Serie C (27 go ), 28 presenze in 2. Liga austriaca (1 rete) e 3 apparizioni al Torneo di Viareggio (1 gol).

Arriva alla Pergolettese con la formula del prestito temporaneo dalla Juve Stabia.