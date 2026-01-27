Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women

Tommaso Maschio
Oggi alle 12:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

C’è tanta Lazio, vittoriosa contro la Fiorentina, nella Top11 di Serie A Women che relativa all’undicesima giornata di campionato che ha chiuso il girone d’andata del torneo. Si tratta della portiera Durante, della terzina Oliviero e della centrocampista Goldoni. A seguire ci sono invece Juventus e Inter: le bianconere sono rappresentate dalla centrocampista Stolen Godo e dall’attaccante Bonansea, entrambe a segno contro il Parma, mentre per le nerazzurre ci sono Milinkovic in difesa e Polli in attacco.

A completare l’undici ci sono infine Veletanlic del Napoli Women in difesa, Giugliano della Roma e Kramzar del Como Women a centrocampo e l’attaccante del Milan Van Dooren. Questa la formazione ideale dell’undicesima schierata con il 3-4-3: Durante (Lazio); Veletanlic (Napoli Women), Milinkovic (Inter), Oliviero (Lazio); Kramzar (Como Women), Goldoni (Lazio), Giugliano (Roma), Stolen Godo (Juventus); Bonansea (Juventus), Polli (Inter), Van Dooren (Milan)

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA
Lazio-Fiorentina 3-0
29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)
Milan-Ternana Women 3-0
34' e 80' van Dooren, 84' Kyvag
Genoa-Roma 0-1
45' Giugliano
Como Women-Inter 2-3
36' Kramzar (C), 48' Wullaert (I), 56' Kramzar (C), 61' Bugeja (I), 90+4' Polli (I)
Sassuolo-Napoli Women 0-2
45+2' Veletanlic, 52' Banusic
Juventus-Parma 3-0
13' Bonansea, 77' Vangsgaard, 82' Godo

Classifica - Roma 28, Inter 21, Juventus 20, Lazio 18, Fiorentina 18, Milan 17, Napoli Women 17, Como Women 16, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7

