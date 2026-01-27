TMW Radio Alberto Di Chiara: "Fiorentina, Giuseppe Commisso? Ora dalle parole ai fatti"

L'ex calciatore Alberto Di Chiara è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del figlio di Commisso nuovo presidente della Fiorentina: "Fa piacere sentire l'attaccamento della famiglia. E' stato un discorso appassionato quello del figlio di Rocco, che è maturato molto negli ultimi anni. Darà continuità e se le parole saranno associate ai fatti è senza dubbio un fattore positivo.

In molte società ci sono fondi e non c'è un vero riferimento, invece qui no. E speriamo che ora la Fiorentina possa riprendersi in una stagione così disgraziata. Dalle parole si dovrà andare ai fatti, di certo sono parole importanti quelle di Giuseppe, una continuità deve esserci e deve portare a una salvezza intanto".