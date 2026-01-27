Torna in Italia Gudjohnsen Jr: l'islandese classe 1998 verso la firma con la Cavese
TUTTO mercato WEB
Sembra tutto pronto per ufficializzare il ritorno in Italia di Sveinn Aron Gudjohnsen, attaccante islandese classe 1998 figlio dell'ex Chelsea e Barcellona Eidur.
Secondo quanto riportato da TuttoC.com l'ex di Spezia e Ravenna sarebbe ad un passo dalla firma con la Cavese. Di seguito le immagini dell'arrivo all'aeroporto di Napoli del giocatore direzione Cava de Tirreni:
🛬 🇮🇸 Le prime immagini di Sveinn Aron Gudjohnsen, atterrato a Napoli. Da domani inizierà la sua avventura alla #Cavese!
🛬 The first images of Sveinn Aron Gudjohnsen, who landed at Naples. His adventure at Cavese begins tomorrow!#transfers #calciomercato pic.twitter.com/kNW3TZo4SB
— Nando Armenante (@NandoArm8) January 27, 2026
