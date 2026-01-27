Ufficiale Daniel Maldini è della Lazio, ecco il comunicato. I dettagli dell'acquisto dall'Atalanta

Adesso è anche ufficiale, Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio, che lo rileva con un acquisto a titolo temporaneo dall'Atalanta ma ha la possibilità di riscattarlo, con l'acquisto a titolo definitivo che potrebbe anche verificarsi autonomamente allo scattare di determinate condizioni.

La Lazio ha comunicato l'acquisto di Maldini con una breve nota ufficiale: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio".

Negli stessi istanti, anche l'Atalanta ha confermato la buona riuscita della cessione di Maldini junior alla Lazio: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a S.S. Lazio – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante 24enne Daniel Maldini. Il Club nerazzurro augura a Daniel il meglio per il prosieguo della corrente stagione sportiva".

I dettagli del trasferimento di Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio. La formula del passaggio del figlio d'arte alla Dea in nerazzurro è un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di certe condizioni, per altri 14 milioni di euro.