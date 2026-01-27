Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"

Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
ieri alle 23:19Serie C
Luca Bargellini

Ospite dei microfoni di SkySport, Facundo Lescano, nuovo attaccante della Salernitana andato in gol alla prima uscita con la sua nuova squadra, ha raccontato i perché del trasferimento e le prime impressioni sulla sua nuova realtà:

“È stata una cosa veloce, sono stato subito felice: ho fatto i primi due allenamenti con i miei nuovi compagni, anche se la maggior parte li conoscevo già, la partita grazie a Dio è andata bene. Abbiamo fatto un’ottima prova, portando a casa i tre punti. Mi ha convinto la piazza. Siamo una squadra molto seguita con un grande tifo e anche la proprietà è importante: qui si respira calcio e c’è un pubblico caldo”.

Sul Girone C e sul girone di ritorno, poi, l'argentino afferma: “Il nostro è un girone tosto, dei tre è il più difficile per i campi e per le squadre che sono tutte molto organizzate. Il girone di ritorno è un campionato a parte, lo abbiamo già visto. Dobbiamo pensare già alla prossima gara, per fare altri tre punti in casa: non dobbiamo porci un obiettivo a lungo termine, quando finirà la regular season vedremo dove saremo arrivati”.

