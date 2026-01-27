Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"

Ospite dei microfoni di SkySport, Facundo Lescano, nuovo attaccante della Salernitana andato in gol alla prima uscita con la sua nuova squadra, ha raccontato i perché del trasferimento e le prime impressioni sulla sua nuova realtà:

“È stata una cosa veloce, sono stato subito felice: ho fatto i primi due allenamenti con i miei nuovi compagni, anche se la maggior parte li conoscevo già, la partita grazie a Dio è andata bene. Abbiamo fatto un’ottima prova, portando a casa i tre punti. Mi ha convinto la piazza. Siamo una squadra molto seguita con un grande tifo e anche la proprietà è importante: qui si respira calcio e c’è un pubblico caldo”.

Sul Girone C e sul girone di ritorno, poi, l'argentino afferma: “Il nostro è un girone tosto, dei tre è il più difficile per i campi e per le squadre che sono tutte molto organizzate. Il girone di ritorno è un campionato a parte, lo abbiamo già visto. Dobbiamo pensare già alla prossima gara, per fare altri tre punti in casa: non dobbiamo porci un obiettivo a lungo termine, quando finirà la regular season vedremo dove saremo arrivati”.