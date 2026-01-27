Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha già cominciato a mettere nel mirino il match contro il Monaco. I bianconeri che sono scesi in campo contro Napoli hanno svolto un lavoro di scarico. Allenamento normale per il resto del gruppo. Oggi, per la Juventus sarà vigilia della sfida di Champions e la giornata sarà ricca di appuntamenti. Infatti, già alle 11:45 la squadra sarà in campo per l’allenamento alla Continassa. Dopodiché ci sarà il pranzo e successivamente la Juventus partirà alla volta di Montecarlo. Una volta arrivati nel principato i bianconeri si sposteranno allo stadio dove si terrà la conferenza stampa di Spalletti e di un suo giocatore. In serata la squadra farà rientro in hotel per il ritiro prepartita, con l’obiettivo di preparare al meglio una gara importante per il cammino europeo.

Locatelli sempre più centrale per Spalletti.
Manuel Locatelli è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria della Juventus contro il Napoli. Il capitano bianconero è rimasto in campo per 87 minuti, distinguendosi per l’elevata precisione nei passaggi, pari al 93%. La sua prestazione è stata impreziosita da un assist che ha confermato la sua importanza anche in fase offensiva. Fondamentale anche il contributo in copertura, con quattro recuperi che hanno garantito equilibrio alla manovra. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus, Locatelli ha avuto una crescita impressionante. Il capitano bianconero ha cambiato il suo modo di giocare ed è diventato il vero leader del centrocampo juventino. Locatelli e Spalletti, a Torino, hanno ricucito un rapporto che in Nazionale non era stato idilliaco. Il capitano della Juventus si è messo a disposizione del tecnico di Certaldo, che a sua volta, da uomo di campo, ha saputo valorizzare al meglio le caratteristiche del numero 5 bianconero. Adesso Locatelli è uno degli uomini fondamentali di Spalletti, che conta su di lui anche per dare le giuste indicazioni al resto della squadra durante le partite.

La Juventus cerca una punta.
La Juventus, dopo aver chiuso definitivamente la porta all’arrivo di Youssef En-Nesyri, sta concentrando tutte le energie per trovare un nuovo attaccante centrale, dotato di grande fisico, da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. L’obiettivo dei bianconeri è individuare il profilo giusto entro la fine del mercato, così da rinforzare la rosa con un giocatore in grado di incidere subito. La società sta sondando diverse piste, valutando attentamente sia l’aspetto tecnico che quello economico, per non commettere passi falsi in una fase delicata della stagione. Spalletti ha ribadito più volte la sua soddisfazione per il lavoro di David, ma ha anche sottolineato come sia fondamentale avere un uomo di stazza capace di inserirsi nei vari momenti della partita. La presenza di un centravanti potente, infatti, permetterebbe alla Juventus di diversificare le soluzioni offensive e di gestire meglio le partite contro squadre fisicamente importanti. I dirigenti bianconeri stanno dunque accelerando i contatti con i club e i procuratori per non farsi trovare impreparati, con la speranza di chiudere l’affare in tempi brevi. La caccia al centravanti continua, e la Juventus è determinata a portare a Torino un giocatore che possa fare la differenza in questo finale di stagione.

