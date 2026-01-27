Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"

Con la serata di ieri, si è conclusa l'11ª giornata del campionato di Serie A Femminile (CLICCA QUI per il riepilogo completo), e con questa anche il girone di andata della stagione 2025-2026, che ha visto la Juventus Women piazzarsi al terzo posto della graduatoria con 20 punti. Di cui gli ultimi tre maturati proprio ieri, grazie alla vittoria sul Parma.

Che, come si legge sui canali ufficiali della società bianconera, è stata commentata poi da mister Max Canzi: "Volevamo sicuramente partire forte, lo abbiamo fatto ma poi abbiamo rallentato un po’ i ritmi. L’ho fatto presente alle ragazze nell’intervallo e il secondo tempo poi mi è piaciuto, al di là dei gol realizzati abbiamo costruito occasioni. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Noi sicuramente giocheremo tutte le partite con l’obiettivo di portare a casa tre punti e provare ad avvicinarci sempre di più alla vetta. Il nostro atteggiamento non può cambiare e non cambierà".

Ricordiamo che, per questo campionato, il terzo posto vale la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche che la classifica è molto corta, e le inseguitrici tengono il passo. Il primo posto, però, è leggermente distante: sono otto i punti che separano le bianconere dalla Roma capolista. Ma la stagione è comunque ancora lunga...