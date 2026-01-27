Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”

Filippo Oliana, difensore della Carrarese ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club apuano prima dell'allenamento odierno. Ecco le sue dichiarazioni:

“Le tre vittorie consecutive e l’attuale posizione in classifica ci rendono orgogliosi di quanto stiamo realizzando sul rettangolo verde, ma dietro questi aspetti non c’è alcun segreto particolare se non il duro e costante lavoro quotidiano.

Infatti, nonostante possa sembrare una banalità, la chiave di volta dei nostri miglioramenti s’incentra in primis sulla mentalità, senza trascurare la grande dedizione che tutto il gruppo dimostra di avere quando scendiamo in campo per allenarci, del resto tutto passa dal lavoro settimanale, dalla cura con cui prepariamo anche i minimi dettagli e dall’attaccamento a questa maglia, che tutta la squadra sta dimostrando.

Dal punto di vista personale, sono soddisfatto di ciò che sto dimostrando sul campo quando vengo chiamato in causa, contestualmente al fatto che tutti i calciatori rendono meglio quando trovano la giusta continuità e sentono la fiducia.

Ad ogni modo, ora che è iniziata una nuova settimana di lavoro tutta la nostra concentrazione deve essere rivolta nei alla sfida di Venezia: dove affronteremo una grande squadra, dal grande rendimento casalingo e con l’obiettivo stagionale di compiere il salto di categoria verso la massima serie.

Siamo consapevoli, infatti, delle difficoltà che ci attenderanno sul rettangolo verde dello “Stadio Penzo”, ma altrettanto consapevoli delle nostre qualità e voler a tutti costi complicare i piani i nostri avversari".