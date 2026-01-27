TMW Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli

Ritorno al passato per Douglas Luiz, per i prossimi sei mesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista di proprietà della Juventus, che era passato al Nottingham Forest la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, farà infatti ritorno, formalmente, alla Juve, per poi essere girato in prestito secco all'Aston Villa, club dal quale i bianconeri lo hanno acquistato nell'estate del 2024, fino al termine della stagione.

Il diritto di riscatto con il Nottingham Forest dunque decadrà e a giugno il centrocampista brasiliano tornerà al 100% alla Juventus, che a quel punto dovrà decidere il futuro del calciatore intavolando nuove trattative.

Il comunicato della Juventus dello scorso 21 agosto per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni.

L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".