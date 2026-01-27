Live TMW Como, Sergi Roberto: "Analogie con il mio Barcellona. Fabregas ha quella mentalità"

Il Como batte la Fiorentina 1-3 e approda ai Quarti di Coppa Italia. Al termine della gara parla in conferenza stampa il centrocampista dei lombardi Sergi Roberto. Segui con noi la diretta testuale.

Ci racconta il gol?

"Ho avuto un paio di infortuni ma ora sto bene. Lavoro tanto e sono felice per il primo gol. Dobbiamo continuare così".

Quanto è difficile giocare cos' bene?

"Molto, ma noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore molto buono. Si arriva così lavorando tantissimo, tutti i giorni".

Ci sono analogie tra il suo Barcellona e questo Como? - Domanda di TMW

"Il Mister ha quella mentalità di vedere il calcio, di giocare sempre in avanti. Abbiamo due argentino molto bravi ma tutti hanno l'ambizionee di crescere. Stiamo creando qualcosa di speciale, sono orgoglioso di ciò che stiamo facendo"