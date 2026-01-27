Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen. Operazione da 2 milioni
TUTTO mercato WEB
Il Venezia accelera sul mercato e si prepara a regalare a Giovanni Stroppa un nuovo rinforzo offensivo. Il club arancioneroverde, scrive TrivenetoGoal, è infatti in fase di chiusura per Lion Lauberbach, centravanti tedesco classe 1997, attualmente in forza al Mechelen.
L’operazione è ormai definita: l’attaccante, alto 1,94 metri, si trasferirà in laguna a titolo definitivo, con un accordo verbale già raggiunto tra le parti. La firma è attesa entro giovedì, mentre al club belga andranno due milioni di euro.
Contestualmente, il Venezia ha definitivamente abbandonato la pista Ambrosino, concentrando tutte le energie sull’operazione Lauberbach, ritenuta più funzionale alle esigenze tecniche della squadra in vista del prosieguo della stagione.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Domani Borussia Dortmund-Inter, Chivu: "Avevamo aspettative diverse, ora non dipende più solo da noi"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile