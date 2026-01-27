Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto

La Sampdoria si prepara a una seconda parte di stagione decisiva. Il 18° posto in classifica impone una reazione immediata e la dirigenza blucerchiata sta intervenendo con decisione sul mercato.

La sessione invernale ha già portato diversi volti nuovi, con gli arrivi di Esposito, Brunori, Viti, Palma e Begic, ma il club non intende fermarsi. Stando a quanto riportato da SkySport, in entrata, è ormai vicino l’acquisto a titolo definitivo di Alessandro Di Pardo dal Cagliari: manca soltanto l’ok finale della proprietà. Resta inoltre vivo l’interesse per Helgason, profilo individuato per rinforzare il centrocampo, mentre si lavora anche all’innesto di un attaccante fisico che possa completare il reparto offensivo insieme a Coda e Brunori.

Sul fronte delle uscite, è in chiusura la cessione definitiva di Leonardo Benedetti alla Virtus Entella. Restano invece in uscita Bellemo, Riccio, Coucke e Ferri, anche se al momento non ci sono trattative concrete. Non è considerata prioritaria la partenza di Ioannou, nonostante l’interesse del Pafos, anche a causa dell’infortunio di Depaoli.

In parallelo al mercato, la Sampdoria lavora anche sul futuro: nelle prossime ore è attesa la firma sul rinnovo di Francesco Conti fino al 2030, segnale di continuità in un momento chiave della stagione.