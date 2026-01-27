TMW La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: domani appuntamento con PSG e Tottenham

La Juventus cerca ancora il centravanti da regalare a Spalletti e l'idea forte di queste ore conduce a quello che sarebbe un cavallo di ritorno per i bianconeri, a un calciatore che farebbe il suo ritorno tra le braccia della Vecchia Signora del calcio italiano dopo giusto qualche mese dal momento in cui ha dato l'addio.

Il riferimento è a Randal Kolo Muani, che la Juventus aveva acquistato un anno fa di questi tempi dal Paris Saint-Germain, lo stesso club al quale lo ha restituito al termine della stagione, riuscendo a estendere il trasferimento a titolo temporaneo giusto per il tempo di giocare il Mondiale per Club. Da lì Kolo Muani era tornato a Parigi, per poi trovare nuova sistemazione negli ultimi giorni di un calciomercato estivo nel quale aveva aspettato a lungo la nuova chiamata della Juve, mai arrivata però allora. E alla fine ha optato per il Tottenham.

I primi mesi nella Londra sponda Spurs di Kolo Muani non sono stati però poi così brillanti, ed ecco perché anche in cuor suo sta maturando l'idea di poter cambiare aria già adesso. In queste ultime ore anche la Juventus parrebbe aver valutato con decisione la possibilità di percorrere la pista del ritorno a Torino di Kolo Muani e la giornata di domani in tal senso potrebbe essere decisiva, in un senso o nell'altro.

Stando a quanto appreso da TMW, è infatti in programma un appuntamento a tre con coinvolte le dirigenze della Juventus, del Paris Saint-Germain e del Tottenham, per quello che nelle idee dei più dovrebbe essere un punto finale, nel quale sarà possibile capire se ci sarà modo di mettersi d'accordo o meno.