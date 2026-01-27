Team Altamura, Lauriola: "Silletti al Padova. Rimarrà qui in prestito fino a giugno"

Matteo Lauriola, direttore sportivo del Team Altamura, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud per fare il punto della situazione sulle operazioni di mercato. Iniziando dall'innesto di Vincenzo Millico:

“Vincenzo- riporta TuttoCalcioPuglia -, sin dall’inizio, ha fatto trasparire molto entusiasmo nell’accettare la proposta. Gli ho chiesto di aspettarmi e avere pazienza, lo ha fatto. Già nelle interlocuzioni avute con lui, mi ha sempre detto che avrebbe accettato solo e soltanto Altamura e per questo lo ringrazio"

E sul pezzo pregiato Doumbia: “E' nel mirino del Genoa, ma anche di altre squadre di Serie A e siamo convinti che nella settimana conclusiva potremo riuscire a portare a casa un’altra cessione eccellente".

Ma non sarà l'unico partente, almeno sulla carta: “Abbiamo definito la cessione di Silletti al Padova che ce lo lascia in prestito fino a giugno".

Si passa poi a un'analisi sul campo: “L’obiettivo primario è salvare la categoria. Il girone C di quest’anno si sta mostrando livellato verso l’alto. Qualsiasi squadra ha un organico importante, sono tutti organizzati. Ogni partita è equilibrata, ma bisogna saperci anche stare. C’è una qualità elevata". Il contributo dell'allenatore è importantissimo: “Mister Mangia ci sta mettendo parecchio di suo. È abbastanza leggibile l’identità che riesce a dare alla squadra in ogni gara. Ho voluto affidare a lui quest’organico che si è costruito dalle ceneri dell’Altamura precedente, ragazzi che hanno contribuito fino ad oggi a fare bene in campionato. Diversi ragazzi sono stati presi anche dalle Primavera".