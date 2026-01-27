Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Team Altamura, Lauriola: "Silletti al Padova. Rimarrà qui in prestito fino a giugno"

Luca Bargellini
Oggi alle 22:41Serie C
Luca Bargellini

Matteo Lauriola, direttore sportivo del Team Altamura, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud per fare il punto della situazione sulle operazioni di mercato. Iniziando dall'innesto di Vincenzo Millico:

“Vincenzo- riporta TuttoCalcioPuglia -, sin dall’inizio, ha fatto trasparire molto entusiasmo nell’accettare la proposta. Gli ho chiesto di aspettarmi e avere pazienza, lo ha fatto. Già nelle interlocuzioni avute con lui, mi ha sempre detto che avrebbe accettato solo e soltanto Altamura e per questo lo ringrazio"

E sul pezzo pregiato Doumbia: “E' nel mirino del Genoa, ma anche di altre squadre di Serie A e siamo convinti che nella settimana conclusiva potremo riuscire a portare a casa un’altra cessione eccellente".

Ma non sarà l'unico partente, almeno sulla carta: “Abbiamo definito la cessione di Silletti al Padova che ce lo lascia in prestito fino a giugno".

Si passa poi a un'analisi sul campo: “L’obiettivo primario è salvare la categoria. Il girone C di quest’anno si sta mostrando livellato verso l’alto. Qualsiasi squadra ha un organico importante, sono tutti organizzati. Ogni partita è equilibrata, ma bisogna saperci anche stare. C’è una qualità elevata". Il contributo dell'allenatore è importantissimo: “Mister Mangia ci sta mettendo parecchio di suo. È abbastanza leggibile l’identità che riesce a dare alla squadra in ogni gara. Ho voluto affidare a lui quest’organico che si è costruito dalle ceneri dell’Altamura precedente, ragazzi che hanno contribuito fino ad oggi a fare bene in campionato. Diversi ragazzi sono stati presi anche dalle Primavera".

