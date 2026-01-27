Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz

Lo Spezia saluta Przemyslaw Wisniewski. A quasi tre anni esatti dal suo arrivo (era il 26 gennaio 2023), il difensore polacco, stando a quanto riportato da Cittadellaspezia, lascia la Liguria per tornare in patria, destinazione Widzew Lodz. Un'operazione da circa 4 milioni di euro bonus compresi che chiude un cerchio importante per il club di via Melara.

Il Łódź, club più ricco della Polonia, corteggiava da settimane il gigante classe '98, supportato anche dalle dichiarazioni pubbliche del CT Jan Urban che aveva apertamente invitato il giocatore a cambiare aria. L'offerta definitiva è arrivata nelle ultime ore: la stessa cifra proposta dal Torino nell'estate 2024 e allora rifiutata dallo Spezia. Oggi, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, il club ha accettato di monetizzare l'investimento fatto tre anni fa, quando Wiśniewski era arrivato dal Venezia per sostituire economicamente Jakub Kiwior, ceduto all'Arsenal.

La giornata di oggi ha sancito l'addio: Wisniewski non si è allenato, ha raggiunto i compagni a Follo solo per svuotare l'armadietto e salutare chi lo ha accompagnato in questi tre anni. Domattina è atteso in Polonia per le visite mediche e la firma su un contratto quadriennale e mezzo. Al Lodz ritroverà due ex compagni aquilotti: il centrocampista Emil Kornvig e il portiere Bartlomiej Drągowski, entrambi appena arrivati nel club polacco che sta rivoluzionando la rosa con investimenti da quasi 15 milioni di euro per la lotta salvezza.

Si chiude così l'avventura spezzina di Wisniewski: 73 presenze totali, 4 gol e 7 assist. Un difensore che ha rappresentato solidità e affidabilità, protagonista della Serie B nelle ultime stagioni. Curiosamente, il polacco lascia nella stessa finestra di mercato in cui era partito anche Salvatore Esposito, compagno d'acquisto di quel gennaio 2023, creando una doppia partenza simbolica per lo Spezia che ora dovrà correre ai ripari sul mercato per sostituire due pilastri della rosa.