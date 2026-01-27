Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW Radio

© foto di Alessandro Brunelli
Claudia Marrone
Oggi alle 20:49Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il forma di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto l'ex Ravenna Alfonso Selleri, che ha fatto il punto sulla compagine romagnola, che con la vittoria sul Guidonia Montecelio sembra uscita da un periodo di crisi: "È stato un periodo non semplice, che probabilmente ci si poteva anche aspettare, perché comunque il Ravenna, non dimentichiamolo, è una neopromossa. Sicuramente costruita per fare un campionato diverso da una neopromossa come per esempio può essere il Forlì o altre squadre in generale, ma comunque pur sempre neopromossa. Però questo momento negativo è capitato nel momento più positivo dell'Arezzo, una squadra veramente forte, costruita in un modo, oserei dire, quasi perfetto. Dal canto suo, però il Ravenna è stato bravo a tirarsi su nell'ultima partita, perché prendere un gol al 96' e riuscire a ribaltarlo vuol dire che lo spirito potrebbe essere tornato".

In questa finestra di mercato l'Arezzo ha messo a segno colpi estremamente mirati. Il Ravenna ha dato invece la sensazione di aver alle volte fatto un po' più perché si deve per forza far qualcosa.
"Sì, credo che la differenza sostanziale del mercato, come hai detto tu, un Arezzo che aveva già le idee molto chiare su cosa fare. In Ravenna non è che si è ritrovata in quella posizione per caso, ma quando si occupa un primo o secondo posto, intervenire è difficile. E i giallorossi sono intervenuti forse per far capire che possono essere una contendente per la vittoria, la metto così. In realtà forse non c'era neanche così tanto da poter fare, o servivano forse obiettivi più chiari".

Secondo te riuscirà il Ravenna a tentare un nuovo controsorpasso agli amaranto? Perché a differenza di quello che magari si vede nel Girone A, dove il Vicenza è ormai più che lanciato in Serie B, sette punti sono non così tanti.
"Il campionato non è assolutamente terminato, perché abbiamo visto già dalla prima giornata un'alternanza in vetta, quindi un passo falso può rimettere pressione sicuramente all'Arezzo. Chiaro che quello che deve fare oggi il Ravenna è ripetere un girone di andata veramente strepitoso e non è così scontato. L'Arezzo probabilmente a oggi ha quella consapevolezza che ti lascia pochi margini per poter andare a riprendere, ma nel calcio può succedere di tutto. È ancora molto presto per dire che l'Arezzo ha scavato il solco per la vittoria, però è chiaro che l'Arezzo oggi è sicuramente la favorite".

L'Ascoli invece è ormai tirato fuori da questa corsa alla B diretta?
"È sicuramente un pochino più sfavorito, non vedo comunque una continuità di risultati così importante come ha quasi sempre fatto l'Arezzo o il Ravenna nel girone d'andata. L'Ascoli è lì, è sicuramente una squadra molto valida, lo ha dimostrato sul mercato, però i punti da recuperare sono un po' di più".

