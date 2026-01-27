Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop

E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flopTUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

Con sei punti conquistati negli ultimi due mesi, il Bologna è la seconda peggior squadra di Serie A contando i risultati di dicembre e gennaio. Bisogna partire da questo dato, dal fatto che solo il Pisa di Alberto Gilardino ha fatto peggio nelle ultime dieci gare, per analizzare il momento di una squadra che soltanto in autunno non pensava di ritrovarsi poco dopo il giro di boa in un campionato del tutto anonimo. La classifica dopo l'ultima sconfitta dice -10 dal Como sesto in classifica, ormai anche l'Atalanta che pure era partita malissimo sembra aver preso il largo. Arrivare tra le prime sette dopo 22 giornate sembra assai difficile e questo rende il ritorno in Europa possibile (di nuovo) solo in caso di successo nelle coppe. Il passo falso contro il Celtic così come la clamorosa sconfitta di Genova sono addebitabili a uno Skorupski tornato in campo come peggio non poteva, ma sarebbe un errore fermarsi qui nell'analisi di una stagione che doveva essere quella della definitiva consacrazione e che invece si sta trasformando in tutt'altro.

Già, perché le premesse dopo la vittoria della Coppa Italia erano ben altre. La storico trionfo in finale contro il Milan s'era trasformato nel boost necessario per convincere Vincenzo Italiano a non raccogliere il posto lasciato vacante da Sergio Conceicao. A dire no proprio alla società rossonera per rinnovare il contratto con quella rossoblù. Una decisione che chissà se oggi l'allenatore nato a Karlsruhe rifarebbe dato che il Milan è lì, a -5 dalla vetta della classifica, e il suo Bologna naviga a metà classifica anche perché lui non sta riuscendo ad andare oltre come lo scorso anno, a overperformare. Ma soprattutto perché la società ha deciso di non investire su profili di livello più alto quando c'era da trasformare una bella sorpresa in una solida realtà.

Per la seconda estate consecutiva il Bologna a inizio stagione ha chiuso la campagna trasferimenti con un saldo ampiamente positivo. Se nel 2024 era toccato a Zirkzee e Calafiori, questa volta sono stati Beukema e Ndoye i sacrificati per finanziare la campagna acquisti. Oltre 80 milioni di euro nelle casse della società rossoblù contando anche le uscite di Posch ed Erlic per definire acquisti per poco meno di 60 milioni. Innesti che, almeno fino a questo momento, non stanno dando nulla alla causa rossoblù.

E qui arriviamo al punto. La campagna acquisti del Bologna è stato un mix tra giocatori in parabola discendente e scommesse ormai troppo rischiose per una società che dopo gli ultimi due anni non può più essere soddisfatta se disputa un campionato da metà classifica. Per il salto di qualità s'è puntato sul ritorno in Italia di Ciro Immobile un anno dopo che la Lazio l'aveva salutato e ceduto al Besiktas e l'acquisto di Martin Vitik dallo Sparta Praga. Sul ritorno in Serie A di Federico Bernardeschi tre anni dopo il suo trasferimento a Toronto e su quel Jonathan Rowe scelto per sostituire chi con Orsolini è stato il miglior calciatore rossoblù dell'ultima stagione. Una campagna acquisti che non ha migliorato la squadra, ad oggi i migliori acquisti sono Heggem e Zortea e non sono propriamente due giocatori che spostano gli equilibri. Difficilmente li sposteranno anche Helland e Sohm appena arrivati.

Ad oggi il progetto sembra essersi arrestato sul più bello e chissà a questo punto come si svilupperà in futuro. Se in Primavera Vincenzo Italiano, dinanzi alla chiamata di un'altra big, risponderà di nuovo picche o questa volta deciderà di salire sul treno. Se il Bologna continuerà ad avere lo stesso appeal anche se magari non avrà più dalla sua le coppe come arma da mettere sul piatto per convincere i giocatori a dire sì. Perché è vero che la piazza e la storia renderanno sempre e comunque Bologna un posto speciale in cui cimentarsi, ma l'impressione è che quest'anno si sia sprecata una buona occasione per iscrivere stabilmente la squadra rossoblù al tavolo delle sette sorelle.

Articoli correlati
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia... Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato... La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non... Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Altre notizie Editoriale
E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la... E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato,... Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer.... Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate.... Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani... I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo... Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti... Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia... Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
2 Verona, Zanetti: "Niente alibi, seppur evidenti: non abbandonerò la barca"
3 De Zerbi nel mirino della stampa francese? Still riflette: "Credo ci sia un altro ostacolo"
4 Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"
5 Il Parma guarda in Bundesliga per rinforzare la difesa. Contatti per Deman
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
Immagine top news n.1 En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti
Immagine top news n.2 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai
Immagine top news n.4 La Juventus ci ha riprovato per Kolo Muani: il Tottenham per ora non apre alla cessione
Immagine top news n.5 Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Immagine top news n.6 Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto
Immagine top news n.7 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Atta: "Stasera mi sono divertito, abbiamo costruito tante occasioni da gol"
Immagine news Serie A n.3 Torino, anche l'Espanyol si inserisce nella corsa a Ngonge
Immagine news Serie A n.4 I tifosi del Verona perdono la pazienza: contestazione dopo l'Udinese, il video
Immagine news Serie A n.5 Verona, crisi senza fine. Solo due punti ottenuti da fine dicembre
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Runjaic: "Felice per la prestazione della squadra, Davis sta crescendo tanto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, rinforzo in attacco in arrivo: accordo raggiunto con il Sassuolo per Skjellerup
Immagine news Serie B n.2 Benali e l'addio al Bari: "Mi hanno detto che non ero gradito, volevo portare il club in A"
Immagine news Serie B n.3 Bari, serve un rinforzo in difesa: fra le ipotesi c'è anche il ritorno di Mantovani
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Barak ha lavorato sul campo
Immagine news Serie B n.5 Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento-Lecco, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti lecchesi
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "Non possiamo pensare che il discorso promozione sia chiuso"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza lanciato verso la B. Poker al Cittadella e +15 sul Lecco secondo in classifica
Immagine news Serie C n.4 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, il giovane Igor Amerighi passa all'Inter: domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.6 Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?