Ecco i primi due acquisti di gennaio per il Parma: arrivati Nicolussi Caviglia e Carboni
Il Parma nelle prossime ore è pronto a finalizzare un doppio acquisto, con i primi due innesti del calciomercato di gennaio 2026 per i ducali che si apprestano a sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il loro contratto con la realtà pronta ad accoglierli.
Sono infatti arrivati in questi minuti a Parma i due volti nuovi in procinto di unirsi al gruppo di Cuesta a partire già da domani: il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e il laterale argentino di piede mancino Franco Carboni.
Il primo arriva dalla Fiorentina, che lo aveva acquisito in estate in prestito dal Venezia, concordando un obbligo di riscatto condizionato da 7 milioni di euro al raggiungimento del 50% di partite sul totale da almeno 45 minuti, che però i ducali hanno rimodulato con i lagunari in un trasferimento con la medesima struttura, ma con un leggero sconto sul riscatto (che passa da 7 a 6) e una condizione differente rispetto ai gettoni in campo, ovverosia il raggiungimento della salvezza da parte del club emiliano in maglia crociata. Il secondo invece, che era in forza all'Empoli in questa prima parte di stagione, dopo aver fatto solo formalmente ritorno all'Inter si unisce al Parma sempre per un affare a base prestito, con opzione per il riscatto.
Di seguito le foto di Nicolussi Caviglia e Carboni nel momento del loro arrivo a Parma, realizzate dal nostro inviato in loco