Ufficiale Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito in prestito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Islandese Hlín Eiriksdottir.

Nata il 12 Giugno 2000, Hlin è un’attaccante e arriva dal Leicester City Women Football Club.

La sua carriera è iniziata in Islanda con il Valur, squadra con la quale ha vinto un Campionato Nazionale Islandese e il titolo id capocannoniere, entrambi nel 2019. Prima di approdare in Inghilterra, la giocatrice ha indossato i colori delle squadre svedesi del Pitea e del Kristianstads.

Hlín giocherà per la squadra di Firenze fino al 30 Giugno 2026.