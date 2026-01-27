Ufficiale
Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
TUTTO mercato WEB
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito in prestito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Islandese Hlín Eiriksdottir.
Nata il 12 Giugno 2000, Hlin è un’attaccante e arriva dal Leicester City Women Football Club.
La sua carriera è iniziata in Islanda con il Valur, squadra con la quale ha vinto un Campionato Nazionale Islandese e il titolo id capocannoniere, entrambi nel 2019. Prima di approdare in Inghilterra, la giocatrice ha indossato i colori delle squadre svedesi del Pitea e del Kristianstads.
Hlín giocherà per la squadra di Firenze fino al 30 Giugno 2026.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo
Pronostici
Calcio femminile