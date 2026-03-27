Fiorentina, De Gea: "Kean ragazzo speciale. Il messaggio a Kinski? Ecco il motivo"

Nel corso dell'intervista concesso all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, David De Gea ha parlato del suo approdo a Firenze: "Ero sicuro di poter competere ancora ad alti livelli - ha raccontato -. Quando mi ha chiamato la Fiorentina ero pronto. La prima volta che sono entrato al Rocco B Commisso Viola Park sono rimasto a bocca aperta: non esistono tante strutture così in Europa".

Il portiere della Fiorentina ha poi espresso un parere sul compagno di squadra Moise Kean: "Moise è un ragazzo speciale - ha proseguito - parliamo tanto e cerco di aiutarlo. L’anno scorso ha fatto una grande stagione, la differenza tra un buon giocatore e un campione la fa la capacità di mantenere il rendimento constante negli anni, questa è la cosa più difficile ma penso che lui potrebbe essere in grado di farlo".

L'estremo difensore spagnolo torna poi sul messaggio di vicinanza a Kinsky dopo la serataccia contro l'Atletico Madrid: "Cos'è più difficile? Tutto. Un portiere è diverso dagli altri, dalla divisa agli allenamenti. Sei solo anche se fai parte di una squadra, serve una forza mentale pazzesca. Se fai un errore tutti se ne accorgono. Solo chi è portiere può capire davvero le difficoltà del ruolo".