De Gea: "Eravamo morti, Vanoli ci ha riportato in vita. Voglio salvare la Fiorentina"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato del momento in casa viola e dell'arrivo di Vanoli: "Sono arrivati nuovi giocatori che ci hanno dato energia ma va sottolineato il grande lavoro del tecnico. Eravamo morti, era una situazione disperata e Vanoli ci ha riportato in vita. E Paratici è molto presente: ama parlare con noi e seguire gli allenamenti. Sta facendo un grande lavoro. Ringrazio anche il dg Ferrari, la società e Goretti che mi sono stati vicini".

Lo stesso Vanoli ha consegnato la fascia di capitano da Ranieri proprio all'ex estremo difensore del Manchester United: "Vanoli ha parlato con Luca e con

me, mi ha detto che essendo il più vecchio s’aspettava molto. Io ero pronto, avevo già fatto il capitano allo United. Con Ranieri ho un ottimo rapporto, è molto importante per la squadra. È uno dei capitani".

Per quanto riguarda la Conference la squadra è concentrata sul Crystal Palace: "Vincere un trofeo sarebbe stupendo per i tifosi, possiamo farcela". Sul futuro è netto: "Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma non è il momento di pensare al futuro. Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference".