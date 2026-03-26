TMW De Gea e un futuro che sembra ancora legato alla Fiorentina. Nonostante le voci sulla Juventus

La Fiorentina continua la sua complessa corsa salvezza, col risultato finale della stagione che inevitabilmente andrà ad influenzare anche le varie scelte future, sia in termini di allenatore che di rosa. Qualche punto fermo però, in casa viola, inizia già ad emergere.

In questo senso una delle certezze dell'oggi e pure del domani potrebbe essere David De Gea. Promosso capitano da Paolo Vanoli nel corso della sua gestione, il portiere spagnolo è leader tecnico all'interno del campo e riferimento per lo spogliatoio. Il suo rendimento, al netto di qualche uscita a vuoto stagionale in linea con l'andamento della squadra, è di assoluto livello e non a caso il suo nome è finito nel mirino di diverse importanti società sia italiane che estere. Su tutte la Juventus, in vista della probabile rivoluzione nella porta bianconera della prossima estate.

Ad oggi però non sembrano esserci sentori in questo senso. De Gea la scorsa estate ha firmato un rinnovo triennale con la Fiorentina, portando così la scadenza al 2028. E nonostante le difficoltà di quest'anno, l'intenzione del campione spagnolo sembra essere quella di proseguire nel suo percorso fiorentino. L'ex United sta bene ed è felice a Firenze e l'idea, sua e della Fiorentina, è quella di portare a termine il matrimonio. Lasciando così inascoltate le voci di mercato che lo riguardano direttamente.