Fiorentina, dopo 5 gare si sblocca Kean: botta sotto l'incrocio che porta i suoi sul 1-0 al 15'
Si è sbloccato Moise Kean dopo cinque partite e lo fa in grande stile. Progressione palla al piede del numero 20 dopo la palla ricevuta da Nicolussi Caviglia che da fuori area lascia partire una botta da fuori area che si infila sotto la traversa alla sinistra di Svilar. Gol pazzesco del centravanti viola e Fiorentina avanti 1-0 al 15’.
