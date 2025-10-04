Moise Kean nuovo volto di Guess Jeans

Moise Kean: il nuovo volto di GUESS JEANS incarna lo stile italiano tra sport, musica e moda

L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, protagonista della campagna dell'iconico brand di denim, rappresenta al meglio il perfetto mix tra cultura e stile che caratterizza la nuova generazione

Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale, è il protagonista della nuova campagna GUESS JEANS.

Tra calcio, musica e stile, il bomber azzurro incarna al meglio lo spirito di resilienza, individualità e progresso culturale che caratterizza la nuova generazione. Kean entra così a far parte di un "roster" di icone internazionali del calibro di Tony Effe, Zico e del "collega" del Real Madrid Trent Alexander-Arnold.

Da stella del calcio a icona di musica e moda - Attualmente in forza alla Fiorentina, Kean è reduce da una stagione fantastica con la maglia viola con 19 reti nel solo campionato, 25 tra tutte le competizioni. Prestazioni che gli hanno permesso di diventare anche il centravanti titolare della Nazionale. Il calcio non è però l'unica passione di Kean: nel 2024 ha fatto, infatti, il suo esordio nell'universo musicale pubblicando il suo primo album rap "Chosen", con lo pseudonimo "KMB". E ora, grazie a GUESS JEANS, il centravanti azzurro è sbarcato nel mondo della moda con la prima campagna pubblicitaria per il rinomato marchio californiano di abbigliamento denim.