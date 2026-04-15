Toni: "L'Inter a Como si è dimostrata la più forte. Napoli, non è solo colpa degli infortuni"

L'ex attaccante Luca Toni è Intervenuto al Podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, concentrandosi anche sull'Inter dopo la vittoria contro il Como che ha portato i nerazzurri a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine del campionato. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Col Como, l'Inter ha dimostrato di essere la più forte. Il Como aveva fatto una grande partita, era sul 2-0, qualsiasi altra squadra avrebbe mollato, invece è uscita la qualità dei giocatori dell'Inter. Al di là dei 9 punti di vantaggio, l'Inter ha dimostrato di essere la più continua. Ha vinto partite anche quando non giocava bene, segno di grande squadra".

Sulla stagione del Napoli, invece, è stata questa la lettura del campione del mondo: "Sì, il Napoli ha perso punti per gli infortuni, però grazie agli infortuni sono arrivati giocatori importanti. Senza l'infortunio di Lukaku, non sarebbe mai arrivato Hojlund, quindi senza infortuni il Napoli avrebbe fatto meglio ma avrebbe dovuto fare meglio lo stesso. L'Inter vincerà lo scudetto perché è la più forte, magari sarebbe stato più bello vincere all'ultimo minuto dell'ultima giornata, però hanno fatto veramente male le inseguitrici. A Parma è arrivata per esempio la dimostrazione dell'annata del Napoli, un'annata in cui ha fatto fatica, non solo per colpa degli infortuni".