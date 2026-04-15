Arsenal-Sporting CP, le formazioni ufficiali: Martinelli preferito a Trossard, c'è Eze

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Arsenal-Sporting GP, gara dei quarti di finale di Champions che si disputerà stasera all'Emirates Stadium e che mette in palio un posto in semifinale contro l'Atletico Madrid, che ieri ha sconfitto il Barcellona: per i Gunners rientra Martinelli dal 1', con Trossard che inizia dalla panchina, mentre in difesa tocca a Mosquera e Hincapiè sulle corsie, con White va in panchina e Calafiori in tribuna. Gyokeres guida l'attacco, Jesus e Havertz proveranno a essere decisivi a casa in corso.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyökeres.

A disposizione: Arrizabalaga (GK), Setford (GK), White, Jesus, Nørgaard, Trossard, Havertz, Dudziak, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.

Allenatore: Arteta.

Una sola sorpresa nell'undici di Borges, che schiera Quaresma in difesa: il classe 2002 giocherà da laterale adattato nella difesa a quattro che viene completata da Diomande, Inácio e Araújo. Attacco ancora affidato a Suárez: i portoghesi andranno all'assalto della porta di Raya dopo lo 0-1 maturato a Lisbona.

SPORTING CP(4-2-3-1): Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

A disposizione: João Virginia (GK), Debast, Geovany Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Faye, Daniel Bragança, João Simões, Flávio Gonçalves, Salvador Blopa, Rafael Nel, Ricardo Mangas.

Allenatore: Rui Borges.