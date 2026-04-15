Vieira sull'Arsenal: "La pressione c'è, i tifosi aspettano da 22 anni di vincere"

Patrick Vieira, ex centrocampista dell'Arsenal, e oggi ospite dei microfoni di Sky, ha parlato così a pochi minuti dalla sfida allo Sporting: "Ho tanta voglia di tornare presto in panchina, mi è dispiaciuto per come è finita col Genoa. L'Arsenal non ha tanto esperienza, hanno fatto bene fino ad adesso e in questo periodo sono calati. C'è tensione, la gente si aspetta che vincano la Premier e facciano bene anche in Champions. Oggi hanno la qualità per farcela, in campionato dopo la sconfitta con il Bournemouth sono in difficoltà dal punto di vista della mentalità, non della classifica, la pressione oggi c'è".

Il pubblico è perplesso dalla squadra di Arteta?

"E' vero, aspettano da 22 anni di vincere il titolo e anche loro sono molto nervosi, si vede anche nel comportamento dei giocatori, che hanno paura di perdere la palla e non si prendono rischi. Questo mette ulteriormente la squadra in difficoltà".