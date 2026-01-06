Fiorentina, Dzeko verso l'addio: per il bosniaco ci sono diverse richieste dall'estero

Edin Dzeko corre veloce verso l'addio alla Fiorentina già in questa sessione invernale di mercato. A riferirlo è Sky Sport. L’attaccante bosniaco, arrivato a Firenze la scorsa estate, è infatti finito nel mirino di alcuni club esteri e in casa viola si valuta con attenzione l’ipotesi di una sua cessione già a gennaio, alla luce delle richieste arrivate e delle strategie per la seconda parte di stagione.

Parallelamente, il club toscano si muove anche sul mercato in entrata. Uno dei profili seguiti con maggiore convinzione è quello di Marco Brescianini, centrocampista che potrebbe lasciare l’Atalanta nel corso di questo mercato invernale. I viola restano vigili, pronti a cogliere eventuali spiragli per rinforzare la rosa, mentre le prossime settimane saranno decisive per chiarire il destino di Dzeko e le reali possibilità di affondo per Brescianini.